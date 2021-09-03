Golbol Kadın Milli Takımı sporcularından Şeydanur'a üniversiteden tebrik

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Golbol Kadın Milli Takımı ile PAÜ öğrencisi Şeydanur Kaplan'ı tebrik etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Golbol Kadın Milli Takımı ile PAÜ öğrencisi Şeydanur Kaplan'ı tebrik etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, PAÜ öğrencisi Şeydanur Kaplan'ın da kadrosunda yer aldığı Golbol Kadın Milli Takımının, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları finalinde karşılaştığı ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, mücadele yönünden üst seviyede bir turnuva izlediklerini ve ekran başında millilerin heyecan ve mutluluğuna ortak olduklarını ifade etti.

Tüm sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kutluhan, şunları kaydetti:

"Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları, mücadele yönünden üst seviye bir turnuva olmuştur. Golbol Kadın Milli Takımımızın belli bir disiplin içinde mücadeleyi maçların her anına yayması, maç sonlarındaki heyecan ve mutlulukları ekranları başında onların mutluluğuna ortak olan bizleri gururlandırmıştır. Turnuva öncesi bir araya geldiğimiz öğrencimiz Şeydanur, altın madalya ile ülkeye dönmek istediklerini ifade etmişti. Kararlılığı, mücadelesi ve başarılarından dolayı öğrencimiz Şeydanur ile birlikte milli takım sporcularımızı ve onların antrenörlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu