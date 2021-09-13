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Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Kader Çelik, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Kader Çelik, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı altın madalyayla tamamlayan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncusu Kader Çelik için memleketi Ağrı'da karşılama düzenlendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı altın madalyayla tamamlayan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncusu Kader Çelik için memleketi Ağrı'da karşılama düzenlendi.

Şampiyon takımın başarılı sporcusu Çelik, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından çiçeklerle karşılandı.

İsmail Çalgan, Kader Çelik'i makamında ağırlayıp, cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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