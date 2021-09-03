Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!
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Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!

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- Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu! Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

- Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!

İSTANBUL - Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu. Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında ABD ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 6-1 kazandığı müsabakadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalya elde etti. Zorlu mücadelede millilerin tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi. Altınoluk, ayrıca 46 golle oyunların en skorer ismi unvanını da elde etti.

Golbol Kadın Milli Takımı, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırmış oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!
Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!
Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!
Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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