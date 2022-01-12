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Golbol Kadın Milli Takımı, Karaman'da kampa girecek

Golbol Kadın Milli Takımı, Karaman'da kampa girecek
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son iki paralimpik oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Karaman'da kamp yapacak.

KARAMAN (AA) - Son iki paralimpik oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Karaman'da kamp yapacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 Ocak-11 Şubat'ta antrenör Gültekin Karasu yönetiminde yapılacak kampta şu sporcuların olacağı belirtildi:

Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Fatma Gül Güler, Şeydanur Kaplan, Berfin Altan, Sevda Altunoluk, Kader Çelik.

Golbol Erkek Milli Takımı için seçme kampı

Golbol Erkek Milli Takımı için Aksaray'da seçme kampı yapılacağı aktarıldı.

Aksaray'da 23 Ocak-5 Şubat'ta gerçekleşecek seçme kampına 45 sporcunun katılacağı kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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