Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı final müsabakasında Rusya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı final müsabakasında Rusya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu.

Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı ile Golbol Kadın Rusya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verdi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakada son dakikaya kadar mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı Rusya'ya 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci olarak bitirdi. Salonu dolduran seyirciler mücadeleden dolayı iki takımın oyuncularını ayakta alkışladı. - SAMSUN

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

 Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi

Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title