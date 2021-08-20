Golbol ile görme engelli milli takımlarının kampı sona erdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek golbol milli takımları ile görme engelli milli takımlarının Shiga kentindeki kampı sona erdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek golbol milli takımları ile görme engelli milli takımlarının Shiga kentindeki kampı sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos tarihinde başlayan kamp bugün tamamlandı.

Açıklamada, "Japonya'nın Shiga ili Moriyama Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen kamp sona erdi. Moriyama Belediyesinin yakın ilgisi ile gerçekleşen kamp, Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle tamamıyla izole edilerek düzenlendi." denildi.

Millilerin, bugün Tokyo'daki Paralimpik Köyü'nde ilk antrenmanlarını gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu