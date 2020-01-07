Golbol hakemi Bülent Kimyon'a uluslararası görev
Golbol hakemi Bülent Kimyon, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) hakem koordinatörlüğü görevine getirildi.
07.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:04
Golbol hakemi Bülent Kimyon, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) hakem koordinatörlüğü görevine getirildi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan (TGESF) yapılan açıklamada, Bülent Kimyon, IBSA'daki yeni görevi nedeniyle tebrik edildi.
Kimyon, geçen yıl Golbol Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile Ukrayna arasındaki final maçını yönetmişti.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI