Haberler » Spor » Golbol hakemi Bülent Kimyon'a uluslararası görev - Spor

Golbol hakemi Bülent Kimyon'a uluslararası görev

Golbol hakemi Bülent Kimyon, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) hakem koordinatörlüğü görevine getirildi.

07.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:04
Golbol hakemi Bülent Kimyon'a uluslararası görev

Golbol hakemi Bülent Kimyon, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonunun (IBSA) hakem koordinatörlüğü görevine getirildi.

Görme Engelliler Spor Federasyonundan (TGESF) yapılan açıklamada, Bülent Kimyon, IBSA'daki yeni görevi nedeniyle tebrik edildi.

Kimyon, geçen yıl Golbol Erkekler Şampiyonası'nda Almanya ile Ukrayna arasındaki final maçını yönetmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler