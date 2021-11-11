SAMSUN (AA) - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'ya 4-1 yenildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, yarı final maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Ukrayna, karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.

Haberi Kaydet