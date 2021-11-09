Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 6-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle Rusya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye Kadın Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonada Türkiye Erkek Milli Takımı da dün Finlandiya'yı yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin