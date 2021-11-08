SAMSUN (AA) - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 7-4 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki tek mağlubiyetini dün Almanya karşısında almıştı.

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