Golbol Avrupa Şampiyonası
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Spor
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.
SAMSUN (AA) - Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Finlandiya'yı 7-4 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 7-4 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki tek mağlubiyetini dün Almanya karşısında almıştı.
AA / Mustafa Çavuş - Spor Haberleri
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