Golbol "Altın" Çağını Yaşıyor

Görme engellilerin dikdörtgen şeklindeki bir salonda özel topla oynadığı golbol sporunda uluslararası turnuvalarda elde edilen şampiyonluklar, bu branşın lisanslı sporcu ve takım sayısında altın çağını yaşamasını sağladı.



Türkiye'de 2009 yılında kurulan golbol ligi, kısa zaman içerisinde önemli mesafe katetti.



Golbol Kadın Milli Takımı'nın 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda, Erkek Milli Takımı'nın da Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalar, bu spora olan ilgiyi artırdı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golbolun görme engellilere has bir oyun olduğunu söyledi.



Oyunun 9x18 metre dikdörtgen şeklindeki sahada üçer sporcuyla oynandığını ve özel topunun olduğunu dile getiren Sayyıdan, şöyle konuştu:



"3 sporcu, 9 metrelik kaleyi savunurken aynı zamanda karşı kaleye de gol atmayı hedefliyor. Federasyon olarak 8 branşta faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda golbol branşına katılımımız çok yükseldi. Federasyonumuzun imkanları artınca uluslararası alanda başarılar ardı ardına gelmeye başladı. 2008 yılında Paralampik Oyunlarına 1 sporcuyla katılmıştık. 2016'da Rio'da yapılan oyunlara 31 sporcuyla katıldık. Tabii ki oyunlara katılan sporcu sayımızın artması önemli ancak Golbol Milli Takımımız da Türkiye'nin bu oyunlardaki ilk altın madalyasını kazanma başarısını gösterdi. Bu bizleri çok gururlandırdı."



"Avrupa'nın çoğu ülkesinde ikinci ve üçüncü ligler yok"



Başkan Sayyıdan, golbolun hızlı gelişme kaydettiğini, sporcuların da bu gelişimde önemli etkilerinin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde golbol sporuyla uğraşan 90'ı aşkın kulübümüz ve bin lisanslı sporcumuz var. Bu sayı bizler için çok önemli." dedi.



On yıl öncesinde Türkiye Şampiyonaları'nı 10-12 takımın katılımıyla düzenleyebildiklerine dikkati çeken Sayyıdan, "Bugün erkeklerde birinci, ikinci, üçüncü ve yükselme gruplarımız, kadınlarda ise birinci ve ikinci liglerimiz var. Yani artık profesyonelliğin zirvesindeyiz. Bu profesyonelliğin getirdiği çalışmayla paralimpik oyunlarında altın madalya kazandık. Türkiye golbolde Avrupa'nın üzerinde bir lige sahip. Avrupa'nın çoğu ülkesinde ikinci ve üçüncü ligler yok." ifadelerini kullandı.



Sayyıdan, federasyon olarak daha önce görme engellilerin bir şekilde spor yapmalarını istediklerini ancak şimdilerde uluslararası başarıyı kovalayacak performansta sporcu yetiştirmenin ana hedefleri olduğunu belirtti.



Görme engellilerin spor yapmasının, toplumla kaynaşması ve üretken bir birey haline gelmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Sayyıdan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye genelinde görme engellilerin spor yapabilmesi için 192 kulüp var. Engelli kardeşlerimizin buralara yönelerek spor yapmalarını ve toplumla iç içe olmalarını gönülden istiyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz bu gibi kulüplere giderek sosyal bir aktivite yapmış oluyor. Sürekli spor yaptığı için bedeni dinç bir hale geliyor. Takım ruhunu kazanıyor. Zihinsel cimnastik yapıyor. Bu gibi aktiviteleri yaptığı zaman üretken bir birey haline geliyor. Biz federasyon olarak engelli insaları spor alanlarında görmekten mutluluk duyuyoruz."