Golbol 1. Lig'de ilk devre müsabakaları ertelendi

ORDU (AA) - Golbol branşında erkekler ve kadınlarda, 21-27 Şubat'ta Ordu'da yapılması planlanan 1. Lig'in ilk devre maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bazı kulüplerin Tahkim Kuruluna yaptığı itirazların sonuçlanmadığı bu yüzden de birçok kulüpten erteleme talebi alındığı belirtildi.

Golbol Milli Takımlarının antrenörlerinin de talebi doğrultusunda 1. Lig'deki ilk devre maçlarının Dünya Şampiyonası'ndan sonraki döneme ertelendiği kaydedildi.