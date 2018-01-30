Gölbel Gölü dondu kartpostallık görüntüler oluştu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları'nda bulunan doğa harikası Gölbel Gölü dondu.

İlçeden Tahtaköprü Mahallesi istikametinden gidilebilen göl, Vezirköprü ilçesi ile Çorum'un Osmancık ilçesinin Kunduz Dağı'ndaki sınır bölgesinde bulunuyor. Vezirköprü'ye 65 kilometre uzaklıktaki göle yaz mevsiminde ulaşım daha kolay. Kış mevsiminde ise Tahtaköprü Mahallesi'nden sonra belli araçlar dışında ulaşım çok zor. Kış mevsiminde 4x4 araçlar ya da traktörlerle göl ziyaret edilebiliyor. Sıcaklığın yükseklerde sıfırın altına düşmesiyle gölün tamamen donması ayrı bir güzellik oluşturdu. Gölü kış mevsiminde görüntülemek için yola çıkan İHA muhabiri Adnan Aci zincirli araçla yolda kalınca imdadına Nasip ve Seyit Türkel kardeşler yetişti. Muhabir, tüm zor şartlara rağmen traktörle göle ulaşarak görüntülemeyi başardı.

Tahtaköprü Mahallesi'ne 5 km mesafedeki gölün yeterince bilinmediğini belirten muhtar Hasan Türkel yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği olan gölün turizme kazandırılabileceğini belirterek, doğallığı bozulmamış son derece güzel bir göl olan Gölbel'in tanıtılarak ve yol düzenlemesinin yapılarak hizmete sunulabileceğini söyledi. Kunduz Dağı zirvesinde bulunan ve eşsiz görüntüler oluşan gölün donmuş halinin doyumsuz manzaraya dönüşerek ilgi çektiği belirtildi.