Gölbel Göletine Sahip Çıkan Vezirköprülülere Osmancık'tan İtiraz

Çorum'un Osmancık ilçe sınırları içinde bulunan Gölbel Gölü'nün, Samsun'un Vezirköprü ilçe sınırları içinde yer aldığını iddia ederek turizme kazandırma çalışmaları başlatmak isteyen Tahtaköprü Mahallesi Muhtarına, Karalargüney köyü muhtarı tepki gösterdi.

Gölbel Gölü'nün Çorum il sınırı ve Osmancık ilçesi Karalargüney Köyü arazileri içinde yer aldığını dile getiren Karalargüney Köyü Muhtarı Mahmut Taşkıran, "Bizim il sınırımız içinde yer alan Gölbel Gölü'ne Vezirköprü sahip çıkmaya çalışıyor. Çorum - Samsun il sınırı gölün bulunduğu yerden kuş uçumu 1 km mesafededir. İl sınırı şu anda bulunduğumuz yer olan Katrancı tepesi mevkii denilen yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde yer alıyor. Gölbel Gölü'nün il sınırlarımız içinde yer aldığını Karalargüney Muhtarlığı olarak ilgili makamlara gerekli yazışmaları yaparak bilgilendirmeyi yaptım. Karalargüney köyü olarak siyasilerimiz ve mülki idaremizin de bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Göl alanının bulunduğu bölge köyümüz merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede" dedi.

Görsel güzelliği ile her mevsim ilgi odağı olan göle ulaşımda sadece kış aylarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Taşkıran, "Kışın yağışlardan oluşan çamur ulaşımı zorlaştırıyor. Göle ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilmesi, burada oluşan güzelliği görmeye gelen insanların her mevsim ulaşımını kolaylaştıracak ve göl çevresinin turizme kazandırılması sağlanmış olacaktır. Bu şekilde de köyümüz halkı göl çevresine sahip çıkarak her mevsim bakımını yapabilecek ve nimetlerinden faydalanabileceklerdir" diye konuştu. - ÇORUM