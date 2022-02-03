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Gölbaşın yaylalarında karla mücadele sürüyor

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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Gölbaşın yaylalarında karla mücadele sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki yaylalarda karla kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki yaylalarda karla kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hamzalar Köyü Sırıklı Yaylası'ndaki çalışmaları inceleyen Kaymakam İhsan Ayrancı, köy ve mezra yollarının kardan temizleme çalışmalarının tamamlandığı belirtti.

Yaylalarda ise çalışmaların devam ettiğini aktaran Ayrıncı, hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve yaylada yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Hamzalar Köyü, Adıyaman, Güncel, Haber

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