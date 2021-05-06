Gölbaşılı yerel sanatçılardan Başkan Şimşek'e teşekkür ziyareti

Gölbaşı ilçesinde yerel sanatçıları temsilen Ekrem Kara, Hüseyin Aşkın ve Ferhat Aşkın, desteklerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamımda ziyaret ederek teşekkür etti.

Gölbaşı ilçesinde yerel sanatçıları temsilen Ekrem Kara, Hüseyin Aşkın ve Ferhat Aşkın, desteklerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamımda ziyaret ederek teşekkür etti.

"Esnaflarımız karanlık sokağın aydınlığıdır" açıklamasında bulunarak Gölbaşı'ndaki esnafa 1000 liralık destek vereceğini aktaran Başkan Şimşek bu kapsamda Gölbaşı'nda bulunan yerel sanatçılarında bu destekten yararlanacağını duyurdu.

Şimşek, ziyarette yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Gölbaşı Belediyesi olarak bu zor dönemde esnafımıza 1000 lira nakdi yardımda bulunacağımızı ve gerekirse projelerimizden vazgeçeceğimizi ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi açıklamıştık. Siz değerli yerel sanatçılarımıza da bu süreçte 1000 liralık nakdi yardım vereceğimizi müjdelemek isterim. Sizlerin yanındayız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizler bizim yüzümüzü güldüren, nağmelerinizle bizleri farklı diyarlara götüren değerlerimizsiniz".

Ziyaret sonrası Ekrem Kara, bağlama çalarak küçük bir konser verdi. Yerel sanatçılar Başkan Ramazan Şimşek'e destekleri için teşekkür etti.

Esnafa destek başvuru formunun https://www.ankaragolbasi.bel.tr/esnafa-destek sitesi üzerinde açıldığını söyleyen Başkan Şimşek "Gölbaşı esnafımıza sağlanacak olan 1000 liralık nakit destek için başvurularınızı internet sitemizden veya Gölbaşı Belediyesi e-posta adresi (esnaf@ankaragolbasi.bel.tr) üzerinden yapabilirsiniz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal