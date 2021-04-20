Gölbaşı zabıtası virüs mesaisinde
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Gölbaşı zabıtası virüs mesaisinde

Gölbaşı zabıtası virüs mesaisinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, salgın ve Ramazan ayı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Esnaf ve vatandaşları denetimde bilgilendiren ekipler, tedbirler konusunda hassas olunması gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Marketleri ve iş yerlerini denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Denetimler ile hem esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşları tedbirler hususunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kuralları kadar pek çok noktaya önem gösteriyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personellerin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde ceza-i müeyyideler uyguluyoruz. İzinsiz branda asan işletmeleri de uyararak brandaları kaldırdık. İş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine riayet edilmesi hususunda da iş yerlerini denetledik" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Şimşek "Gölbaşılı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

Zabıtadan virüs mesaisi

Semt pazarlarını da gezerek hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşa uyarılarda bulunan ekipler "TC ve HES kodu kontrolüne bakarak risksiz ibaresini gördüğümüzde esnafımız çalışmaya devam ediyor" dedi. Hijyen çalışmalarına özen gösteren zabıta ekipleri bir yandan da hijyen ve gıda malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimleri devam ettiriyor. Ekipler ayrıca ekmek fırınları ve pastanele

Kaynak: Bültenler

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