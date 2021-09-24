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Gölbaşı zabıtası aralıksız çalışıyor

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Gölbaşı zabıtası aralıksız çalışıyor

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, salgın sebebiyle denetimlerini arttırdı. Esnaf ve vatandaşları denetimde bilgilendiren ekipler, tedbirler konusunda hassas olunması gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Marketleri ve iş yerlerini denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Denetimler ile hem esnafı hem de alışveriş yapan vatandaşları tedbirler hususunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek"Ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kuralları kadar pek çok noktaya önem gösteriyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personellerin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde ceza-i müeyyideler uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Şimşek "Gölbaşılı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

Zabıtadan virüs mesaisi

Semt pazarlarını da gezerek hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşa uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da hijyen ve gıda malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimleri devam ettiriyor. Ekipler ayrıca ekmek fırınları ve pastanelerde hijyen denetimlerini de sürdürüyor.

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