Gölbaşı Vefa Motorize Ekibi, vatandaşların taleplerini karşılıyor
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Gölbaşı Vefa Motorize Ekibi, vatandaşların taleplerini karşılıyor

Gölbaşı Vefa Motorize Ekibi, vatandaşların taleplerini karşılıyor
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Kaymakamlığı Vefa Motorize Ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı Vefa Motorize Ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Şafak Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, 112'yi arayarak eşi için sahiplenmek istediği kedinin evlerine ulaştırılmasını istedi.

Bu istek üzerine harekete geçen ekipler, kediyi Mamak'tan teslim alarak sahiplenmek isteyen kişiye ulaştırdı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ekiplere bu davranışından dolayı teşekkür etti.

Ekipler, ilçede yalnız yaşayanlara ve 65 yaş üstü kişilere yiyecek ve yardım paketleri de ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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