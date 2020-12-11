Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekici: "Gölbaşı çiftçimize hayırlı olsun"

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, "Gölbaşı'nda yem bitkisi ve nohut eken çiftçiler artık tarımsal desteklemelerini yüzde 50 fazla alacaklar" dedi.

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında Gölbaşı'nın 2021 yılından itibaren Ankara'da su kısıtı kapsamına alındığını duyurdu. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında, ilçemiz 2021 yılından itibaren Ankara'da su kısıtı kapsamına alındı. Bu kapsamda yem bitkisi Eken çiftçilerimiz ve nohut Eken çiftçilerimiz artık tarımsal desteklemelerini yüzde 50 fazla alacaklar. İlçemize her yıl 3-4 milyon TL fazla tarımsal destek ödeyeceğiz. Emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür eder, Gölbaşı için yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı