Gölbaşı Sosyal Vefa Grubu'na videolu teşekkür Gölbaşı Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri için teşekkür videosu yayımladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri için teşekkür videosu yayımladı.

Gölbaşı Stadyumu'nda çekilen videoda Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve grup üyeleri bir araya gelerek Türk bayrağı oluşturdu ve alkışlarla teşekkürlerini sundu.

"Bir başkadır benim memleketim" şarkısı eşliğinde sosyal medyada yayımlanan videonun sonunda "Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubunda, ilçemiz kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, din görevlileri, emniyet ve jandarma personeli, kamu çalışanları, belediye personeli, mahalle muhtarları ile azaları, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve gönüllüler olmak üzere 558 kişi görev almıştır. Tüm grup üyelerimize teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA