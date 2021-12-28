GÖLBAŞI SOKAKLARINDA "HOŞ GELDİN PAŞAM" KARŞILAMASI

GÖLBAŞI, ANKARA (Habermetre) - 28 Aralık 2021, Salı Haberler

Gölbaşı'ndan Seğmen Alayı Geçti…

Gölbaşı Belediyesi, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yılını ilk günkü heyecan ve coşku ile kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yıl dönümü Gölbaşı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Anma programı ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Belediye eski başkanlarından Mümtaz Sarıtaş ile Erdal Eren, STK ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı korteji olarak seğmen gösterisi ile devam eden etkinlikte; Ankara halkı meşaleler eşliğinde Ata'sını ilk günkü heyecan ile karşıladı. Atlarında korteje eşlik ettiği günde duygu dolu anlar yaşandı.

"Biz her yıl olduğu gibi yine Gölbaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gölbaşı'na geldiği saatlerde bir kortej yürüyüşü ile seğmenlerle bugünü kutluyoruz" diyerek günün anlamına dair konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "Gelecek nesillerimizin Kurtuluş Savaşı sürecini hiç unutmaması lazım. Gençlerimize bu vatanın kolay kazanılmadığını anlatmamız için 27 Aralık gibi günler önemli mesajlar içeriyor. Başta Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek olmak üzere bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

"Ankara'mız için çalışmaya devam edeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise yaptığı konuşmada "102 yıl önce Gölbaşılılar ve Ankaralılar olarak Atamızın yanındaydık. Yine Atamızın izinde ve yanında olmaya devam ediyoruz. Gölbaşılılar olarak biz çok şanslıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce burada konaklıyor ve köylülerle sohbet ediyor. Daha sonra da buradan hareket ederek Dikmen sırtlarına gidiyor ve seğmenler tarafından karşılanıyor. Seğmenler onu "Atam seni görmeye geldik bu vatan uğruna ölmeye geldik" diye karşılıyor. Bugün yine aynı ruhla seğmenlerimiz burada. Atamızın Ankara'ya verdiği önem ışığında, modern Türkiye'nin çağdaşlaşma yolundaki sembolü Ankara'mız için çalışmaya, bu ülkeyi onun çizdiği yolda güzel yarınlara ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu duygular ile Atamızın Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kortej, Atatürk Sahil Park'ında sinsin ateşinin yakılması ile son buldu.

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