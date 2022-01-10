Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odasında başkanlığa Kasım Öztürk seçildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şoförler ve otomobilciler odası başkanlığına Kasım Öztürk seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divanın oluşturulmasıyla devam eden kongrede divan başkanlığı seçimi yapıldı.

Daha sonra yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları okunarak ibrasının yapılmasının ardından seçime gidildi. 333 delegenin oy kullandığı ve iki adayın yarıştığı kongrede 191 oy alan Kasım Öztürk, Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığa seçildi.

Öztürk, kongre sonrası, her zaman şoförlerin yanında olacağını belirterek, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

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