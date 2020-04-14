Gölbaşı semt pazarlarının günleri değişti Gölbaşı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından kurulamayan pazarların günlerini değiştirdi.

Gölbaşı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından kurulamayan pazarların günlerini değiştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Gölbaşı'nda yasağın olduğu günlere denk gelen semt pazarlarının günlerinde değişiklik yapıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnafın elindeki ürünlerin ziyan olmaması ve vatandaşların meyve-sebze ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri amacıyla çözüm üretildiğine dikkat çekildi. Buna göre pazar günleri Eymir Mahallesi Park Eymir Konutları'nda kurulan Eymir semt pazarı, pazartesi günü; cumartesi günü kurulan Seğmenler semt pazarı ise cuma günü kurulacak. Karşıyaka semt pazarı da eskiden olduğu gibi çarşamba günleri açılmaya devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA