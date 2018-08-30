Gölbaşı Şehir Parkı'na Görkemli Açılış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 117 bin metrekarelik alana kurulan Gölbaşı Şehir Parkı'nın resmi açılışı gerçekleşti.

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahallelerinin kesişim noktasında yer alan Gölbaşı Şehir Parkı görkemli bir törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehir Parkı'nın tanıtım filmi yayınlandı. Açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Ankaralıların ve Gölbaşılıların nefes alacağı bir park olduğunu belirterek, "Konum olarak çok güzel 117 bin metrekarelik bir yerde Gölbaşı'nda şimdiye kadar yapılmış en büyük park. Çocuklarımız için güzel oyun grupları parkımızda mevcut. Gölbaşı'na hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce devraldıkları Gölbaşı Belediyesi'nde birçok problemin üstesinden geldiklerini aktaran Duruay, şu açıklamada bulundu:

"Senelerdir çözülmeyi bekleyen Konya Yolu yapımı, gölün temizlenmesi, köprülü kavşakların yapılması, MOBESE ve devlet hastanesinin yapılması gibi temel ihtiyaçlarımız vardı. Bu sene hepsi inşaat halinde yapılmaktadır. Gölbaşı'nın en büyük sıkıntısı olan Konya Yolu Alt Geçidi'nin yapımı şuan devam etmektedir. Gölbaşı'nın iki yakası inşallah bir araya gelecek. Mogan gölü 30 senedir temizlenmeyi bekliyordu. Sene sonunda eski günlerine kavuşacak. 250 yataklı devlet hastanemizin yapımı devam ediyor. 2019 yılında hizmete açılacaktır. Gölbaşı'nda yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Protokol konuşmalarının ardından Solo Türk ekibi ilçede gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kurumu mensuplarınca motorlu yamaç paraşütü gösterisinin sergilendiği program, sanatçı Serkan Kaya'nın verdiği konserle son buldu. - ANKARA