Gölbaşı Paylaşım Noktası ihtiyaç sahiplerini yardımlarla buluşturmaya devam ediyor - Haberler
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Gölbaşı Paylaşım Noktası ihtiyaç sahiplerini yardımlarla buluşturmaya devam ediyor

Gölbaşı Paylaşım Noktası ihtiyaç sahiplerini yardımlarla buluşturmaya devam ediyor
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktasında 2019'dan bu yana 52 bin 579 kişiye yardım edildi.

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktasında 2019'dan bu yana 52 bin 579 kişiye yardım edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktasını kurarken halkın tüm kesimlerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu amaçlarına ulaştıklarını ifade eden Şimşek, "Üreticiden hakkını vererek aldığımız ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit şekilde paylaştırıyoruz. Her geçen gün büyüyen Paylaşım Noktası ailemiz ile Gölbaşılı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Paylaşım Noktası ile 2019'dan beri 25 bin 131 kişiye gıda ve giyim, 2 bin bebeğe bebek maması, 3 bin çocuğa kışlık bot ve mont, 1950 kişiye iftar yemeği, 1500 kişiye 2,3 ton mantar, 1350 çocuğa eşofman ve spor ayakkabı, 200 çocuğa bisiklet ve sünnet kıyafeti yardımı yapıldı. Ayrıca 6 bin 800 aileye 40 ton patates, 27 ton karpuz, 80 ton soğan dağıtılırken, ihtiyaç sahibi 700 kişiye verilen Hilal Kart ile 3 bin 765 kez alışveriş yapıldı."

Gölbaşı Paylaşım Noktası ihtiyaç sahiplerini yardımlarla buluşturmaya devam ediyor

Gölbaşı Paylaşım Noktası ihtiyaç sahiplerini yardımlarla buluşturmaya devam ediyor

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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