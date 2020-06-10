Gölbaşı Parkları çiçek açtı
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Gölbaşı Parkları çiçek açtı

Gölbaşı Belediyesi park ve bahçelerini yaza hazırlamaya devam ediyor.

Gölbaşı Parkları çiçek açtı
10.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:28

Gölbaşı Belediyesi park ve bahçelerini yaza hazırlamaya devam ediyor.

Yeşil alan ve çocuk oyun alanlarında çim biçme, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Gölbaşı Belediyesi çocukların oyun alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor. Son olarak Karşıyaka 806. Sokak'ta yer alan parkın yenileme çalışmalarını yaptığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Gölbaşımızın park ve bahçelerini güzelleştirmeye devam ediyor. Gölbaşı'nda bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Parklarımız çocuklarımızla güzel" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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