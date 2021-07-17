GÖLBAŞI'NIN EN GÜZEL KURBANLIKLARI SEÇİLDİ, BİRİNCİLİĞİ 650 KG'LUK ŞAHİN TOSUN GÖĞÜSLEDİ
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GÖLBAŞI'NIN EN GÜZEL KURBANLIKLARI SEÇİLDİ, BİRİNCİLİĞİ 650 KG'LUK ŞAHİN TOSUN GÖĞÜSLEDİ

GÖLBAŞI'NIN EN GÜZEL KURBANLIKLARI SEÇİLDİ, BİRİNCİLİĞİ 650 KG'LUK ŞAHİN TOSUN GÖĞÜSLEDİ
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17 Temmuz 2021, Cumartesi HaberlerKurbanlıklar Podyumda Boy Gösterdi.

17 Temmuz 2021, Cumartesi Haberler

Kurbanlıklar Podyumda Boy Gösterdi…

Gölbaşı Belediyesi bu sene ilkini düzenlediği Kurban Güzellik Yarışmasını gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıkların katıldığı yarışmada 2 bin büyükbaş arasından ön elemeyi geçen 11 hayvan kıyasıya yarıştı.

Bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Kurban Güzellik Yarışması ile en güzel hayvanlar seçildi. Yarışmaya bir gün öncesinde sahipleri tarafından banyo yaptırılıp süslendirilerek hazırlanan kurbanlıklar, güzellikleri ile büyük beğeni ve alkış topladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, MHP ilçe Başkanı Serdar Tekin ve Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz'ın jüri olduğu yarışmada; hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp, yansıtmadığına dair karar jüri tarafından verildi.

Oğulbey Mahallesi 10. Km'de hizmete giren Ankara'nın en modern Kurban Kesim ve Satış Tesisinde gerçekleşen Kurban Güzellik Yarışması'nın açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşımızda çiftçimizin ve vatandaşlarımızın İslami kurallara uygun bir tesisle buluşacağını hayal etmiştik. Yüzde 50 kısmını tamamladık. Bu tesisimiz Türkiye de bir numara olacak. Bir dahaki Kurban Bayramı'na da tamamını bitirmiş olacağız. Şereflikoçhisar, Bala, Evren, Karaman, Haymana gibi kitleleri de buraya çekmeye düşünüyoruz. Bu alan tarım fuar alanı ve toplanma alanı olarak da kurgulandı. Ankara'mıza Gölbaşımıza böyle bir tesis kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün kurbanlarımız arasında güzellik yarışması yaparak çiftçimize teşvik, moral motivasyon olsun istedik. Hak eden kazansın. Herkesin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz "Koronavirüs süreci bize tarım gıda hayvancılık sektörünün çok önemli olduğunu gösterdi. Birçok ülkede bu süreçte raflar boşalırken bizim ülkemizin böyle bir durumda olmaması bizleri mutlu ediyor. Bu emeğin sebebi çiftçilerimiz" açıklamasında bulundu.

Mevlüt Karakaya ise şunları söyledi: "Son yıllarda Türkiye de hayvancılık alanında yapılan teşviklere baktığımızda ciddi adımlar atılıyor. Ankara turizm bürokrasi kenti ama Ankara aynı zamanda tarım kenti. Gölbaşı metropol ilçemiz. Aynı zamanda kırsal ilçemiz. Bu hizmeti yapan herkese teşekkürlerimi iletiyorum"

-Birinci, İrfan Kara'nın sahibi olduğu 650 Kg ile Sementa Melezi 2 yaşındaki Gölbaşılı Şahin oldu.

-İkinci, Kazım Erdoğan'ın sahibi olduğu 850 Kg ile Sementa Cinsi 2. 5 yaşındaki Amasyalı Kral-1 oldu.

-Üçüncü ise, Mehmet Ali Osmanbaş'ın sahibi olduğu 750 Kg ile Chorolis Cinsi Şereflikoçhisarlı 2. 5 yaşındaki Polat oldu.

870 Kg luk Müslüm Bozkurt'un sahibi olduğu Boran Ağa isimli tosun kaçarak heyecan dolu anlar yaşattı. İlk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödüllerin takdim edildiği programda birinciye ata, ikinciye yarım üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Yarışma, madalya ile plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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GÖLBAŞI'NIN EN GÜZEL KURBANLIKLARI SEÇİLDİ, BİRİNCİLİĞİ 650 KG'LUK ŞAHİN TOSUN GÖĞÜSLEDİ - Haberler
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