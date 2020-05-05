Gölbaşı'nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı Belediyesi, 16 bin metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi, 16 bin metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi üzerinde 16 bin metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından lavanta bahçesi oluşturulduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Alana ilk olarak toprak tesviyesi yapılarak, yabani ot çıkmasını engelleyen jüt serildi ve 10 bin adet lavanta toprakla buluşturuldu. Lavantaların sulanması için otomatik damlama sulama sistemini hayata geçireceğiz" dedi.

Gölbaşı'nda bir ilke imza attıklarını kaydeden Şimşek, "Lavanta bahçesi çevresine 100 adet yapraklı ve 100 adet ibreli toplamda 200 adet ağaç dikilmiştir. Gölbaşı'nda bir ilk gerçekleştirilerek, haziran ayında çiçek açan lavantalar ilçemize görsel olarak büyük katkı sağlayacak. Sevgi çiçeğimizden sonra lavantalarımız da ilçemize çok yakışacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA