Gölbaşı'ndan Mehmetçiğe destek

02.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:40

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar 500'e yakın araçla konvoy oluşturarak Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan konvoy, ilçe genelini araçlarla turlayarak Özel Harekat Daire Başkanlığına hareket etti. Araçların Türk bayraklarıyla donatıldığı konvoya vatandaşlar evlerinin balkonundan alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

Özel Harekat Daire Başkanlığına araçlarıyla gelen vatandaşlar burada ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu, ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Daha sonra vatandaşlar Özel Hareket polislerine "Allah yardımcınız olsun" diyerek polislere ve Mehmetçiğe desteklerini bildirdi. Konvoy sırasında emniyet güçleri de önleyici tedbirler aldı.

Kaynak: AA