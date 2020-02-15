Gölbaşı'ndan İdlib'e yardım tırı yola çıktı
Akçakuzu Eğitim Kültür ve Sanat Derneği'nin yürüttüğü kampanya kapsamında toplanan yardımlar, dernek binası önünde düzenlenen törenle İdlib'e gönderildi.
Akçakuzu Eğitim Kültür ve Sanat Derneği'nin yürüttüğü kampanya kapsamında toplanan yardımlar, dernek binası önünde düzenlenen törenle İdlib'e gönderildi.
Gıda, çocuk giysileri, temizlik ürünleri ve battaniyeden oluşan 700 kolilik yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla hareket etti.
Dernek Onursal Başkanı Ali İhsan Güçlü, kampanyaya destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.