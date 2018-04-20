Gölbaşı'ndan Afrin'e Yardım Tırı

Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır gıda yardımı, Afrin'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yardımların Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerine ve Afrin halkına ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Kardeşlik Köprüsü Yardım Tırı" olarak adlandırdıkları ve içerisinde gıda, giyim ve insani yardım malzemesi olan tırı uğurladıklarını kaydetti.

Gönderdikleri yardım malzemelerinin Afrin'de destan yazan güvenlik güçlerine ve Afrin halkına ulaşacağının altını çizen Duruay, "Gönderilen tırın güvenlik güçlerimize ve bölge halkına hem moral olacağını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidereceğini düşünüyoruz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardım tırı, Başkan Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan tarafından uğurlandı.