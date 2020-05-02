Gölbaşı'ndaki Mogan ve Eymir Gölü çevresinde sessizlik hakim

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününe cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününe cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.

Daha önce yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde sahil bantları, mesire, piknik, alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle Başkentte Mogan ve Eymir Gölü çevresinde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA