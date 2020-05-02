Gölbaşı'ndaki Mogan ve Eymir Gölü çevresinde sessizlik hakim
02.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:13
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününe cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününe cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.
Daha önce yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde sahil bantları, mesire, piknik, alanlarındaki faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle Başkentte Mogan ve Eymir Gölü çevresinde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: AA