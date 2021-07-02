Gölbaşı'ndaki modern hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı
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Gölbaşı'ndaki modern hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

Gölbaşı'ndaki modern hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Güncel

Gölbaşı'ndaki modern hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktıANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından kurulan 'Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde kurbanlıklar satışa çıktı.

Gölbaşı'ndaki modern hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından kurulan 'Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde kurbanlıklar satışa çıktı.

Gölbaşı ilçesi Oğulbey mahallesinde hizmete giren Kurban Satış ve Kesim Yeri'ne Türkiye'nin her yerinden ilk kurbanlıklar geldi. Toplam 2 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu tesiste kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaşta kilosu 30-32 TL arasında değişiyor. Kırşehir'den alana gelen hayvan satıcısı Süleyman Orman, verilen hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Tesisimiz sağladığı bütün hizmetler çok başarılı. Gerek kesim alanı gerek hayvanların bakım alanları gerekse padoklar tesiste çok güzel olmuş. Bütün vatandaşlarımızın gelip bu tesisi görmelerini temenni ederim. Kurban kesimlerinin hijyenik şartlarda olacağına eminim" dedi.

'ÇOK AMAÇLI BİR TESİS OLARAK TASARLANDI'Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye'nin en modern kesimhane, mezbahane, kesim alanı ve et entegre tesisini hizmete açtıklarını belirterek, "Burası aynı zamanda çok amaçlı bir tesis oldu. Sel, deprem gibi afet alanlarında toplanma alanı olarak ve tarım fuar alanı olarak da kullanacağız. Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Tesisimiz içerisinde yer alan mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş, 250 küçükbaş kesimi gerçekleşebilecek. Alanda küçükbaş kesimi için 1, büyükbaş kesimi için ise 4 mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. 8 dakikada 8 parça olarak teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Alt yapıyı kurarken modern bir tesis olmasından yola çıktıklarını ve 50 güvenlik kamerası ile alanın 24 saat izlendiğini belirten Başkan Şimşek, "Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşündük ve 1000 araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak" diye konuştu. 

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir

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