Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı
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Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Sağlık

Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı Gölbaşı'nda tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yenilenen çehresi sonrası ilk defa vatandaşlar ile buluştu.

Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

ANKARA - Gölbaşı'nda tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yenilenen çehresi sonrası ilk defa vatandaşlar ile buluştu.

Yenileme çalışmaları sonrası daha modern bir hale getirilen Köylü Pazarından hem vatandaşlar hem de üretici memnun. Pazarın yenilenen siması sonrası ilk defa tüketici ile buluşan yerel üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Çok rahat ve güzel bir ortam oldu. Yılın 12 ayı ürünlerimizi rahatça istediğimiz gibi satıyoruz. Önceden yere serili bir şekilde ürünlerimizi satardık. Şimdi bizlere özel hazır güzelce sergileyebiliyoruz" dedi.

Pazar alanının üstünün kapanması ile yağmur, kar gibi hava koşullarının etkisinin ortadan kalktığını söyleyen yerel üreticiler, "Eskiden hep yerlerde yağmurda yaşta kalıyorduk. Çamurun içindeydik. Ayaklarımız ıslanıyordu. Şimdi çok güzel. Altımızdaki oturağımızdan, masamıza kadar her şey var. Üstümüzü kapatıp, kullanışlı tezgahlar konumlandırdılar. İnanın çok sevindik. Baktığımız zaman her yer tertemiz, daha modern ve daha güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ürünler, doğadan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor"

Gölbaşı Belediyesi'nin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha modern bir görüntüye kavuşturulan Köylü Pazarı'nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Seğmenler Pazar yerinde bulunan Köylü Pazarımızı daha modern bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerimizde ürettiğimiz tezgahların montajını yaptık. Hem ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturan üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Köylülerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide, yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler pazarımızda satılıyor. Ürünler, doğadan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor. Bu sayede hem tüketici hem de ürünlerini vatandaşlar ile buluşturma imkanı bulan köylülerimiz kazanıyor" dedi.

Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı
Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı
Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı
Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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