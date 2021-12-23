Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol bakım ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol bakım ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağışsız geçen havalar değerlendirilerek yapılan programlar dahilinde ilçe merkezindeki bozuk yollar onarımdan geçiyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılanıyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title