Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu
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Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.

01.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:08
Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu

'ın Gölbaşı ilçesinde saatlerinde başlayan yoğun sis etkili oldu.


Gölbaşı ilçe merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlaş yaşadı. Trafik ekipleri ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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