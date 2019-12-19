Gölbaşı'nda yaralı Uzman Çavuş'un baba ocağına ziyaret

19.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:10

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Cumali Bağlantı'yı baba ocağında ziyaret etti.

Köksal ve Yıldırım, Gölbaşı ilçesindeki evinde tedavisi süren Bağlantı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten dolayı ilçe protokolüne teşekkür eden Bağlantı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölücü terör örgütü üyelerinin yere döşediği EYP sonucu ayağından yaralandığını anlatan Bağlantı, "Bir an önce yaralarımın düzelip iyileşmesini bekliyorum. İnşallah düzelince tekrar vatan, bayrak, namus ve bekamız için görev yerimde nöbetime devam edeceğim." diye konuştu.

Kendisine bu süreçte destek olanlara teşekkür eden Bağlantı, "Allah izin verirse bu milletimiz arkamızda olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez." dedi.



Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu da eşlik etti.

Kaynak: AA