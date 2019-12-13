Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı
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Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde yan yatan tır vinç yardımıyla kurtarıldı.

13.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:36
Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı

'ın Gölbaşı ilçesi karayolu üzerinde yan yatan tır vinç yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden Adıyaman istikametine giden H. İ idaresindeki 02 LE 513 plakalı tır, Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprağa battı. Sürücü aracı çıkarmak istediği sırada araç yan yattı. Olay yerine gelen bölge Trafik ekipleri tarafından karayolu tek taraflı ulaşıma kapatılarak vinç yardımıyla araç kurtarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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