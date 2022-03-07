Gölbaşı'nda yağmur kanallarını temizliyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü kanal ile derelerin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları temizlik işleri müdürlüğünün oluşturduğu ekipler tarafından temizleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Şiddetli yağışlar sonrası vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ilçemizdeki mazgallarımızı temizleyerek vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz mazgalların temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Amacımız, muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıklar nedeniyle sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem almaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel