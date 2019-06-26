Gölbaşı'nda "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği

Gölbaşı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Halk Eğitim Merkezinde Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından oymacı ustası Oruç Kuşoğlu, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kuşoğlu, kursiyerlere oyma sanatı hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin ilkini düzenlediklerini ifade eden Gölbaşı Halk Eğitim Müdürü Yusuf Uçar, etkinlikler çerçevesinde sanatıyla öne çıkan kişileri kursiyerlerle buluşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA