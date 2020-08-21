Gölbaşı'nda "Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi" açıldı
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Gölbaşı'nda "Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi" açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından Şafak Mahallesi'nde engelli bireyler için yaptırılan "Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi" törenle hizmete girdi.

21.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:36

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından Şafak Mahallesi'nde engelli bireyler için yaptırılan "Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi" törenle hizmete girdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, açılış töreninde yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.

Merkez hakkında bilgi veren Şimşek, şöyle konuştu:

"10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu, tamamen doğal ve yeşil alanın olması engelli kardeşlerimizin burada toprakla buluşması kolaylaştırıyor. Hedefimiz Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimizde engelli kardeşlerimizi toplumdan ayrıştırmak değil topluma kazandırmaktır. Burada kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız ve buna da başladık. Burada alacakları eğitimle hem hayatta kalmalarını hem de kendi hayatlarını idame etmelerini sağlayacaklar. Burada yiyecek ve el sanatları kurslarının yanı sıra robotik kodlama eğitimi de alacaklar. Bu bizim için çok önemliydi. Robotik kodlama eğitimi de vereceğiz."

Şimşek, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezinin açılmasında emeği bulunan eşi Yeşim Şimşek ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Açılışın ardından merkezi gezen yetkililer, engelli çocuklara hediyeler verdi.

Gölbaşı'nda 'Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi' açıldı

Kaynak: AA

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