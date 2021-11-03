Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı - Haberler
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Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

Gölbaşı Belediyesince engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarının karşılanıp sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı hazırladı.

Gölbaşı Belediyesince engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarının karşılanıp sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı hazırladı.

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ile mutfağa giren öğrenciler, pişirdikleri testi kebabını katılımcılara ikram etti.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerden kebabın hazırlanışı hakkında bilgi aldı.

Şimşek, dernek yönetimine teşekkür etti.

Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencileri testi kebabı yaptı

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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