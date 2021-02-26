Gölbaşı'nda Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı
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Gölbaşı'nda Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı

26.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:48
Gölbaşı'nda Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı.

Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Yerleşkesi'nde gerçekleşen temel atma törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dünya bilardo şampiyonu Semih Saygıner ile diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Şimşek, hazırladıkları projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bunlardan birinin de Uluslararası Bilardo Kompleksi olduğunu aktaran Şimşek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyemizin destekleriyle Gölbaşı'na dünya bilardo şampiyonalarının yapılacağı bir tesis kazandırdık." dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan da tesisin hem spora hem de ilçeye değer katacağını kaydetti.

Ercan, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının Türkiye etaplarının her yıl bu tesiste gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Bunun yanında Türkiye şampiyonaları tüm disiplinlerde erkekler, kadınlar, gençler yine burada yapılacaktır. Bütün dünya şampiyonalarını ve dünyanın usta bilardo şampiyonlarını bu tesiste seyretme imkanı bulacağız." diye konuştu.

Semih Saygıner ise bilardonun gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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