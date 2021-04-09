Gölbaşı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Gölbaşı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Gül, başpolis Hacı Bayram Özkan ve polis memurları Ayten Güner ve Elis İlayda Can, Kaymakam Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, ziyarette, Türk Polis Teşkilatı'nın önemini vurguladı ve Gül ve beraberindeki polis memurlarının 176. kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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