Gölbaşı'nda Turizm Haftası Etkinliği

Gölbaşı ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Meslek Lisesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nın turizmde hak ettiği yere gelmesini dileyerek, "Turizm sektörünü bilinçli, eğitimli gençlerin devem ettirecek olması ülkemiz acısından çok büyük bir güç. Türkiye turizmde çok büyük potansiyele sahip bir ülkedir." dedi.

Bilgihan, yılın en iyi lisesi kategorisinde ödül alan öğrencilere de ödül verdi.

Okul müdürü Sami Nurtaç Turan ise etkinlikte emeği geçen öğrenciler, öğretmenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Okul yönetimi, Türkiye genelinden dereceye giren öğrencilere hediyeler dağıttı.

Öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu. Etkinliğin sonunda, öğrencilerin hazırladığı dünya mutfağından yiyeceklerin tadına bakıldı.

Etkinliğe, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Meslek Lisesi kurucusu Hamit Katırcıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.