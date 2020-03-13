Gölbaşı'nda tüm okullar dezenfekte edildi Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda sınıfları, bahçeleri, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı temizliyor. Kaynak: AA Haberin Videosu: Gölbaşı'nda tüm okullar dezenfekte edildi