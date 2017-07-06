Gölbaşı'nda Tarla Günü Etkinliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü İlhan Subaşı, "Türkiye'nin 45 milyar dolarlık dünya tohum pazarında 200 milyon dolarlık ithalat ve 100 milyon dolarlık ihracatı mevcut." dedi.



Subaşı, kurumun araştırma ve uygulama çiftliğinde tertiplenen programda yaptığı konuşmada, enstitünün yeni vizyonun özel sektöre destek olduğunu belirtti.



Subaşı, "Bunun için enstitüler bünyesinde 50 özel sektör ofisi açmaya başladık. Bu ofisler, zamanla da işlevselliği artacaktır. Türkiye'nin 45 milyar dolarlık dünya tohum pazarında 200 milyon dolarlık ithalat ve 100 milyon dolarlık ihracatı mevcut." diye konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, dünya nüfusunun artışına bağlı olarak gıda ihtiyacının yükseldiğini anımsattı.



Tarım alanlarının büyümediğine dikkat çeken Korkmaz, şunları kaydetti:



"Tarımda verimliliği artırmamız gerekiyor. Eskiden birim başına 200 kilogram alınıyorsa bunun 250 veya 300 kilograma çıkarma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tarımda verimliliği artırmanın yolu da dünyadaki bilgi ve teknolojiyi çiftçi ile buluşturmadan geçiyor. Bunun yolu da tarla günleri benzeri organizasyonlardan geçiyor."



Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, arpa ve buğday çeşitlerinin olduğu tarlaları gezdi.



Programa, Ziraat Odaları Başkanları, tohum şirketi temsilcileri ve çiftçiler katıldı.