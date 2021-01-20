Gölbaşı'nda tarım fuarı düzenlenecek
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Gölbaşı'nda tarım fuarı düzenlenecek

20.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:37
Gölbaşı'nda tarım fuarı düzenlenecek

Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek olan tarım fuarına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hedefimiz 60 bin turisti Gölbaşı'nda ağırlamak.

Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek olan tarım fuarına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hedefimiz 60 bin turisti Gölbaşı'nda ağırlamak." dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tasarruflar sayesinde güzel bir yılı geride bıraktıklarını ve bu seneyi de tasarruf yılı ilan ettiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "2021 yılı belediyemizde aynı zamanda asfalt yılı olacak. Kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan, yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerin yollarını nitelikli hale getirmek, daha hızlı, düşük maliyetli ve etkili yol bakım onarımı hizmeti sunmak için sathi aracımızı da hizmete sunmuştuk. Sathi aracımız ile 1 kilometre sıcak asfalt yerine 10 kilometre soğuk asfalt yapabileceğiz. Bu sayede hem vakit hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nda gerçekleşecek olan tarım fuarının önemine de değinen Başkan Şimşek, "Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek." dedi.

Bütün mahallelerde eşit ve adil şekilde hizmet sunmak istediklerini ve bu noktadan hareketle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ramazan Şimşek, mahallelerde yapılan çalışmaları da aktardı. Şimşek, elektrik direklerinin yenilendiğini ve doğalgazın olmadığı mahallelerde çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek, "Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için alanımızda olmayan noktalarda da çalışmalar yaptığımızı hizmetler sunduğumuzu belirtmek isterim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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