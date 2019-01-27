Gölbaşı'nda Su Kesintisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ve bazı yerleşim birimlerine heyelan sonucu şebekede meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor.

Gölbaşı-Malatya kara yolu eski Erkenek tüneli girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gölbaşı ilçesi ve buraya bağlı Balkar, Belören, Harmanlı ve Suvarlı beldeleri ile köylerine su verilemiyor.

Gölbaşı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Erkenek grup içme suyu hattının heyelan sonucu toprak altında kaldığını ve kırıldığını anlattı. Özdemir, bu nedenle su kesintisi yaşandığını söyledi.

Arızanın giderilmesinin ardından ilçeye su verilmeye başlanacağını ifade eden Özdemir, "Ana borunun etrafı iş makineleriyle açılmaya başlandı. Geniş bir alan olduğu için alanın açılıp doldurulması zaman alıyor." dedi.

Özdemir, Erkenek grup içme suyu hattından su alan Gölbaşı ilçesi, Balkar, Belören, Harmanlı ve Suvarlı beldeleri ile köylerine arızanın giderilmesinin ardından su verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA